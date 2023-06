Penalizzazione Siena, ricorso respinto: il comunicato della Figc

A distanza di un mese è arrivata la decisione con una nuova udienza che ha confermato quanto fatto dal TFN, compresa l'inibizione per il presidente Montanari.

Siena, comunicato FIGC

La FIGC con un comunicato ufficiale ha pubblicato la nota della Corte Federale d'Appello e il dispositivo in cui si conferma la sanzione inflitta al Siena:. Di seguito il comunicato: "La Corte Federale D’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso dell’ACR Siena 1904 avverso i 4 punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di 1.000 euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica". Non solo per il club, ma è arrivata anche la conferma per l'inibizione al presidente: "Confermata anche l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni disposta nei confronti del presidente del club Emiliano Montanari".