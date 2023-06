Foggia, colpi di arma da fuoco contro l'auto del capitano Di Pasquale

Nella notte successiva alla sconfitta (3-1) del Foggia nella finale playoff di Serie C contro il Lecco , alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'automobile di Davide Di Pasquale , difensore e capitano del club rossonero.

Il fuoristrada di Di Pasquale era parcheggiato all'interno dello stadio "Zaccheria": lì Di Pasquale lo aveva lasciato per aggregarsi alla squadra in vista della trasferta in Lombardia.

Foggia, cinque colpi di arma da fuoco contro l'auto di Di Pasquale

Sarebbero stati tre i colpi che hanno danneggiato la carrozzeria del'autovettura. Altri due quelli che avrebbero mandato in frantumi il finestrino posizionato al lato del sedile del conducente. L'atto si sarebbe consumato poche ore dopo il match del "Rigamonti-Ceppi", che ha promosso il Lecco in Serie B.