Potenza, è ufficiale: Colombo il nuovo allenatore, i dettagli dell'accordo

Il mercato è già in fermento, anche in Serie C, con tantissime compagini che stanno iniziando a programmare la prossima stagione, imbastendo trattative per rinforzare il proprio roster.

Alcuni club, però, devono ancora stabilire chi sarà la guida tecnica della propria squadra, con diverse ufficialità ancora attese. Come, ad esempio, a Foggia, con Delio Rossi che ha detto addio solo pochi giorni fa. Dubbio sciolto in casa Potenza, che ha deciso chi sarà il proprio allenatore.