Foggia, Delio Rossi ai saluti: "Lascio perché troppo coinvolto"

Il Foggia guarda al domani e alla programmazione della prossima stagione sportiva. Dopo la delusione per il ko nella finale playoff contro il Lecco , i rossoneri pensano al futuro, ancora nel campionato di Serie C. Dovranno farlo, però, partendo dalla ricerca di un allenatore, perché alla guida della squadra non ci sarà più Delio Rossi. Una decisione presa dallo stesso tecnico e comunicata in conferenza stampa.

Delio Rossi saluta Foggia dopo il ko playoff

Una scelta maturata da tempo e che prescinde dal risultato del campo. Queste le dichiarazioni rilasciate da Delio Rossi, che spiega i motivi del suo addio: "Ci tengo a ringraziare i ragazzi, la società, lo staff. Il prossimo anno non sarò più l'allenatore del Foggia solo per una mia scelta: avrei maturato la stessa decisione anche in caso di promozione in Serie B. Per ricoprire questo ruolo serve razionalità, ma non riesco ad esserlo: sono troppo coinvolto, è questo il motivo per cui vado via. Sono e resto un tifoso del Foggia. La sera stessa della finale ho comunicato alla mia famiglia ciò che avevo deciso, lo avevo deciso già un mese fa. Se rimanessi farei un danno alla società: ripeto, sono troppo coinvolto, e Foggia merita un tecnico più sereno. Continuare ad allenare? Non lo so, ma sicuramente non qui".

Il tecnico è poi tornato a parlare di quanto accaduto nella finale playoff contro il Lecco: "Nelle due partite giocate ne ho viste tante. Non voglio fare la vittima, dando ogni responsabilità agli arbitri. Ma il Var deve funzionare da entrambi i lati, c'è qualcosa che non quadra". Una finale playoff con tante polemiche, e al termine della quale è accaduto anche uno spiacevolissimo episodio all'auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale.