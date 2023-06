Mondiale per Club 2023, ufficiale: tutte le sfide in un'unica città

Yasser Al Misehal, presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita, ha dichiarato: "Siamo lieti che Gedda, con le sue strutture all’avanguardia e la reputazione di ospitare importanti eventi sportivi internazionali, sia stata scelta come città ospitante per il Mondiale per Club. Lo sport è un fattore chiave della trasformazione in corso dell’Arabia Saudita nell’ambito di Vision 2030, che ha reso il Regno uno dei paesi in più rapida crescita e più entusiasmanti nello sport mondiale. Riteniamo che ospitare eventi internazionali come il Mondiale per Club FIFA offra l’opportunità di far crescere ulteriormente il calcio e di ispirare fan nuovi ed esistenti, mostrando al mondo la cultura ospitale e l’enorme passione per il calcio dei sauditi. Lavorando a stretto contatto con la FIFA, siamo pronti a offrire un torneo eccezionale e un’esperienza indimenticabile per giocatori e fan".

Il Mondiale per club in Arabia Saudita

Manca soltanto una squadra a completare il quadro del prossimo Mondiale per Club: la vincente della Copa Libertadores. A rappresentare l'Europa ci sarà invece il Manchester City, che ha battuto in finale di Champions League l'Inter. Questo il quadro completo con i vari turni:

DIRETTAMENTE ALLE SEMIFINALI

Manchester City (UEFA)

Vincitrice Copa Libertadores (CONMEBOL)

SECONDO TURNO

Urawa Red Diamonds (AFC)

Al-Ahly (CAF)

Leòn (CONCACAF)

PRIMO TURNO