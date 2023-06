Mondiale per club a 32 squadre: nel 2025 si giocherà negli Stati Uniti

La scelta è stata presa tenendo conto della qualità delle infrastrutture e dei servizi offerti nonché di obiettivi strategici più ampi per il torneo.

Mondiale per Club a 32 squadre, Infantino: "Una pietra miliare per il rendere il calcio globale"

La decisione è stata, infatti, presa anche in base del ruolo degli Stati Uniti quale leader comprovato nell'organizzazione di eventi globali e perché consentirà alla FIFA di consegnare una sorta di testimone al Mondiale 2026, che si terrà negli USA, in Canada e in Mesico. La FIFA dovrà ora stabilire le date, le sedi e il programma delle partite.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha spiegato: "La Coppa del mondo per club FIFA 2025 sarà l'apice del calcio maschile professionistico d'élite. Gli Stati Uniti sono la nazione ospitante ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale. Con alcuni dei migliori club del mondo già qualificati, i tifosi di ogni continente porteranno la loro passione ed energia negli Stati Uniti tra due anni per questa significativa pietra miliare nella nostra missione di rendere il calcio davvero globale”.

Confermati gli slot: 12 posti per la UEFA, 6 per il Sudamerica, 4 per le squadre asiatiche, africane, della zona Concacaf, uno per l'Oceania e il Paese organizzatore.