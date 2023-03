Mondiale per Club a 32 squadre: chi parteciperà? Chelsea e Real Madrid già qualificate

Un nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, da disputare ogni quattro anni a partire dal 2025, era stato annunciato da Gianni Infantino nello scorso dicembre. Un mese fa il Consiglio Fifa aveva reso noto il numero di posti a disposizione per ogni confederazione: 12 posti per i club europei, 4 per le squadre asiatiche, 4 per quelle africane, 4 per il centro-nord America, 6 per i club sudamericani e uno per il Paese ospitante. Non conoscevamo ancora i criteri d'accesso alla competizione e sono stati comunicati ufficialmente nel pomeriggio di martedì 14 marzo in occasione del Consiglio Fifa di Kigali (Ruanda).