Mondiale per Club, la Superlega della Fifa: quando parte e come funziona

Una tempistica singolare, quella che porta Infantino ad annunciare il rilancio di un suo cavallo di battaglia: dopo la sonora bocciatura della sua precedente proposta della Coppa del Mondo ogni due anni invece di quattro, rigettata in toto da tutte le principali federazioni, riecco il Mondiale per Club allargato. L'idea è stata riproposta ufficialmente subito dopo il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia europea sulla Superlega e a pochi giorni dalla fine di Qatar 2022: ci sarà una Coppa del Mondo per Club e vedrà la partecipazione di 32 squadre .

I dettagli del torneo

I dettagli sono ancora da discutere, ma il Mondiale per club partirà dal 2025 e si disputerà ogni quattro anni mettendo in soffitta il vecchio Mondiale per Club, già ex Coppa Intercontinentale, che si svolgeva ogni anno. Il vecchio progetto di Gianni Infantino è stato rivisto: inizialmente era stata prevista la presenza di 24 squadre per la competizione che sarebbe dovuta partire nel 2021 in Cina. La pandemia ha però indotto la Fifa a rivedere i suoi piani, soprattutto in virtù degli spostamenti dal 2020 al 2021 degli Europei e della Copa America.

Superlega, la reazione della Fifa sul parere della Corte