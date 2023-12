Felipe Melo, mani addosso a Walker: rissa finale in City-Fluminense

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Fluminense, Kyle Walker si è scontrato con Felipe Melo a fine gara. Le tensioni sono esplose dopo la partita quando Walker e Melo sembravano scontrarsi. Non si sa bene cosa sia successo, ma Walker e Melo sono venuti alle mani. Si è quindi formata una mischia tra i giocatori delle due squadre, che sono dovuti intervenire per separarli e per calmare gli animi. Finita la ressa è stata la volta dei festeggiamenti con capitan Walker che ha alzato al cielo il primo Mondiale per Club vinto dalla squadra di Guardiola.