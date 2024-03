Juve, il regalo del Barcellona vale 50 milioni: tutto sul Mondiale per Club 2025

La sconfitta del Napoli a Barcellona, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sancisce l'eliminazione della squadra di Calzona dalla principale competizione europea. Impossibile dunque per gli azzurri arrivare a 47 punti per raggiungere la Juventus. In caso di arrivo a pari punti, il Napoli avrebbe ottenuto un pass per gli Usa in virtù del miglior piazzamento raggiunto in Champions nel quadriennio che la Fifa conteggia per la qualificazione al nuovo torneo. Uscendo però dal torneo, Osimhen e compagni non potranno incrementare il proprio bottino e si fermano a quota 42.

Mondiale per Club, le chance del Barcellona

I blaugrana restano in corsa per la qualificazione alla Coppa del Mondo per Club 2025: possono continuare a contendere il secondo pass spagnolo per il torneo all'Atletico Madrid, forti dei tre punti ottenuti grazie al successo sul Napoli (due punti per la vittoria e uno per il passaggio del turno).

Juve qualificata, il comunicato del club

"È ufficiale: la Juventus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Una competizione che permetterà ai bianconeri di scendere in campo e competere contro alcuni dei migliori club al mondo in un torneo che vedrà coinvolte 32 squadre che arriveranno da ogni angolo del globo".