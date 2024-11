Juve e Mondiale per Club, ecco la coppa! Infantino: "Cosa simboleggia"

Cresce l'attesa per il nuovo Mondiale per Club. Il torneo organizzato dalla Fifa andrà in scena la prossima estate, ma tra poche settimane avverrà il sorteggio a Miami per stabilire quali saranno i match che vedranno coinvolte le 32 squadre partecipanti, tra cui Juve ed Inter a rappresentare l'Italia. Nella giornata di oggi, intanto, è stato anche reso noto per la prima volta il trofeo che verrà alzato al cielo il 13 luglio del 2025 nel New Jersey.

Mondiale per Club Fifa, Infantino presenta la coppa Il presidente della Fifa Gianni Infantino, sui canali social, si è così espresso nel video in cui appare per la prima volta la coppa tanto ambita: "Innovativa, inclusiva, innovativa, veramente globale. La nuova Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre merita un trofeo che rappresenti tutto questo. Progettato dalla Fifa e realizzato in collaborazione con Tiffany, sono orgoglioso di presentare il trofeo della Fifa Club Worla Cup. È prestigioso e senza tempo, un trofeo d'oro che simboleggia il futuro e si ispira al passato. La squadra che solleverà questo trofeo avrà in mano il mondo del calcio di club. Il trofeo della Coppa del Mondo per Club Fifa è caratterizzato da icone e immagini che catturano le tradizioni e la storia del calcio, da una mappa del mondo e dai nomi di tutte le associazioni affiliate alla Fifa. Mostra persino la posizione del sistema solare nel giorno della partita inaugurale della Coppa del Mondo per Club FIFA, nel giugno 2025".

Poi un messaggio: "Ai giocatori che vinceranno questo trofeo, la storia appartiene a voi! Portiamolo in tutto il mondo e festeggiamolo in attesa dell'inizio di una nuova era per il calcio, quando l'unico e solo 'Campione del Mondo per Club Fifa' solleverà il trofeo della Coppa del Mondo per Club FIFA a New York, nel New Jersey, il 13 luglio 2025.

La strada da percorrere, partita per partita, sarà stabilita giovedì 5 dicembre 2024, quando a Miami verrà effettuato il sorteggio ufficiale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Con i 32 migliori club del mondo che si preparano a giocare 63 partite in 12 fantastiche sedi negli Stati Uniti, questo torneo si prepara a fare il giro del mondo!".

