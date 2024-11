Juve, chi sfidi al Mondiale per Club? Data e orario del sorteggio

Mondiale per club, c'è la data del sorteggio

La Fifa, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha annunciato ufficialmente la data del sorteggio del girone e ha spiegato tutti i criteri da conoscere: "I migliori club del mondo scopriranno i loro avversari della fase a gironi per la prima edizione della Coppa del Mondo per club FIFA a 32 club giovedì 5 dicembre 2024, quando gli occhi del mondo del calcio si concentreranno su Miami, negli Stati Uniti, per il sorteggio del torneo. L'estrazione, che si svolgerà in diretta in studio, prenderà il via alle 13:00 ora locale (19:00 CET) e sarà trasmessa in tutto il mondo tramite FIFA.com, FIFA+ e canali di supporto. Tutti i 32 club che parteciperanno alla nuova Coppa del Mondo per club FIFA saranno noti al momento del sorteggio a Miami, con la storica finale tutta brasiliana della CONMEBOL Libertadores tra Clube Atlético Mineiro e Botafogo de Futebol e Regatas a Buenos Aires, in Argentina, sabato 30 novembre 2024, che determinerà la qualificazione finale per il torneo. La qualificazione al torneo mondiale del calcio per club del prossimo anno negli Stati Uniti aggiunge un altro livello di intrigo alla finale della CONMEBOL di quest'anno, con l'Atlético Mineiro che punta ad assicurarsi la Libertadores per la seconda volta dopo il primo trionfo nel 2013, e la capolista brasiliana Botafogo che cerca di vincere la massima competizione per club del Sud America per la prima volta nella sua storia a soli cinque giorni dal sorteggio della Coppa del Mondo per club FIFA 2025. La FIFA ha recentemente rivelato i 12 stadi del torneo, ha confermato l'Inter Miami CF come il penultimo club a qualificarsi (come rappresentante ospitante) dopo la campagna record della stagione regolare MLS 2024 degli Herons, ha annunciato che il Seattle Sounders FC giocherà ciascuna delle partite della fase a gironi al rumoroso Lumen Field, che il torneo inizierà a Miami all'Hard Rock Stadium domenica, 15 giugno 2025 e ha presentato Hisense come primo partner in occasione di un evento a Shanghai".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE