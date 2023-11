Juve, il Mondiale per club dipende da Milan e Napoli: 2 miliardi di motivi

Sdraiati sul sofà, stasera i giocatori della Juventus non si perderanno Milan-Borussia Dortmund : non soltanto per il valore tecnico della sfida di Champions, una delle più interessanti della serata, ma anche per il futuro bianconero ai Mondiali di Club . Infatti soltanto una tra Juventus, Milan e Napoli seguirà l’Inter, già qualificata, nel torneo che si giocherà tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti, al quale parteciperanno 32 squadre , di cui 12 europee e con un massimo di due club per Nazione.

Mondiale per club Fifa 2025, due miliardi di montepremi

Una nuova competizione che attrae non soltanto per il fascino dei partecipanti, i migliori club al mondo, ma anche per il montepremi (ci sono oltre due miliardi da spartire) e per la visibilità del marchio: da anni ormai la Juventus guarda proprio agli Stati Uniti come terreno di caccia per ampliare e internazionalizzare il brand con una strategia mirata di marketing a cui ha contribuito anche la tournée estiva, nelle ultime due stagioni, della prima squadra e anche la presenza di due nazionali statunitensi cme Weston McKennie e Timothy Weah.

Coppa del Mondo per Club, come ci si qualifica

La selezione è però ferrea e si basa sui risultati in Champions dal 2021 al 2024: attualmente la Juventus passerebbe come seconda squadra italiana, ma l’esclusione dalla Coppa quest’anno la costringe appunto a guardare le avversarie Milan e Napoli in tv e a gufare contro affinché non ottengano altri punti così da centrare il sorpasso. È vero che devono essere ancora decisi i criteri di ammissione, scelta che sarà presa a dicembre, ma la classifica dei due sistemi in ballottaggio (ranking Uefa o Fifa) si differenzia di poco: i bianconeri sono davanti a rossoneri e azzurri ma non possono portare altri punti alla loro causa a differenza di Milan e Napoli che sono in corsa.