Il Mondiale per club e la Champions: la Juve tifa Barça (che spera nell'Inter)

Napoli-Barcellona, Lazio-Bayern, Inter-Atletico Madrid. Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League poteva essere più benevolo per le italiane che tuttavia erano collocate in seconda fascia. Il 13 e 14 febbraio si torna in campo per le gare d'andata: proseguire il percorso nella principale competizione continentale per club porta visibilità, soldi e prestigio. Ma non solo.