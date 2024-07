Juve al Mondiale per Club: format, avversarie e date. Chi c'è ancora in lizza

Mondiale per Club, i grandi assenti

Nulla da fare per Cristiano Ronaldo, che ha dovuto abbandonare il sogno di giocare il nuovo Mondiale per Club e ritrovare due delle sue ex squadre (Juve e Real Madrid): non è riuscito con il suo Al Nassr a superari gli emiratini dell'Al Ain (allenati da Hernan Crespo), che hanno raggiunto la semifinale della Champions League asiatica ai calci di rigore. Fuori ai quarti anche l'Al Ittihad di Kanté e Benzema: l'Al Nassr di Milinkovic-Savic, Neymar e Koulibaly (già qualificato alla competizione) ha raggiunto la semifinale in virtù di un doppio successo per 2-0. Stessa sorte per Messi, eliminato dalla Champions Concacaf dai messicani del Monterrey, vittoriosi per 3-1 sull’Inter Miami. Ma il format del nuovo Mondiale per Club potrebbe ancora tendere la mano al fuoriclasse argentino: c’è a disposizione la “wild card” che la Fifa assegnerà a una squadra del paese ospitante, ecco perché Leo potrebbe tornare clamorosamente in gioco. Non resta che attendere.