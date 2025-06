Stadium, si cambia: la curva ora è più vicina a Igor. Cosa sta succedendo

Un escamotage per recuperare zone vip, con gli ingressi economici che ne conseguono, però pure per prepararsi al passaggio successivo dell'Allianz: diventare teatro di tutto, non solo delle partite stagionali della Juventus. A giugno 2026 ci sarà il concerto di Eros Ramazzotti e sarà una prima volta, il rugby ha già fatto visita alle strutture juventine e tornerà di nuovo a novembre per Italia-Sudafrica, accogliendo a braccia aperte nuovamente uno sport differente dal solito "pallone". Un progetto di fatto triennale, concordato con la federazione azzurra della palla ovale, con un affaccio diretto sul 2026.

La nuova era, insomma, è nel suo pieno svolgimento e compimento. E per questo tocca presentarsi bene, mettersi in tiro, fare spazio ed estendere gli inviti e non solo il panorama, per raggiungere quindi il grande obiettivo di chi pensa al di là del calcio giocato. Per il quale, ad ogni modo, ci sarà comunque un lavoro al manto erboso, con il processo di rigenerazione attualmente in evoluzione: «Vogliamo il passaggio allo stadio moderno. Quelli precedenti non sono cambiati per decine di anni, ma quelli più recenti dovranno essere necessariamente aggiornati perché cambia il pubblico», aveva in fondo spiegato Francesco Gianello, Facilities Management Director della Juve, in un recente panel. La strada è tracciata, e stavolta il cambio panchina è fattuale, non la più classica delle metafore. Anzi, lì si procede, e pure velocemente, con blindature importanti.

