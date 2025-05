Abbonamenti Juve 2025-2026: date e tutto quello che c'è da sapere

Dal 30 maggio alle ore 10:00 al 16 giugno alle ore 16:00, tutti gli abbonati alla stagione 2024/2025 che hanno raggiunto il numero minimo di presenze per poter usufruire della prelazione (inclusi gli "8 Games Pass"), potranno confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo tra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non acquistati saranno liberati in vendita.

Nuovi

Dal 19 giugno alle ore 10:00 sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento per la stagione 2025/2026.Acquistalo entro il 30 giugno e risparmia; a partire dal 1° luglio, infatti, i prezzi subiranno un leggero aumento. Per gli abbonati 2024/2025, la scadenza dei crediti "My Season Pass" è fissata per il 10 luglio 2025.