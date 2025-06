Bayern Monaco-Auckland City: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

Il Bayern Monaco debutta nel Mondiale per Club affrontando Auckland City nel primo turno della fase a gironi. Le due squadre sono inserite nel girone C con Boca Juniors e Benfica. I bavaresi, campioni di Germania, hanno chiuso la stagione di Bundesliga vincendo le ultime due partite senza prendere gol mentre la formazione neozelandese non gioca una gara ufficiale da aprile (sfida di Champions dell’Oceania).