Il desiderio di Gyokeres e il destino di Osimhen: la strategia Juve per l'attaccante

Futuro Osimhen, parte l'asta

Victor Osimhen continua ad attirare l’attenzione di molti top club europei, partendo proprio dal Manchester United: l’unica certezza è che non resterà a Napoli, per il resto la lista dei club interessati è parecchio lunga, escludendo il Galatasaray - che tenterà di confermarlo a peso d’oro dopo averlo avuto in prestito - e gli arabi dell’Al Hilal, idea che però finora non ha fatto breccia nel cuore di Osi nonostante la potenziale pioggia di milioni. Normale che la Juventus segua con attenzione il destino di uno dei migliori attaccanti che il mercato possa offrire, il punto è capire quali possano essere i costi e i margini di una trattativa comunque complicata con De Laurentiis. Anche per Osimhen vale la stessa “conditio sine qua non” di Gyokeres: vuole un club che disputi la Champions e in questo aspetto la Juve è a posto. Sulla cifra che serve per prendere il nigeriano il discorso cambia: la clausola da 75 milioni vale solo per l’estero, dunque è il prezzo per le solite United, Arsenal e Chelsea, più il possibile inserimento di una outsider straniera.