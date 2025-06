Volata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, la Juve sogna di replicare il successo in Coppa Intercontinentale nel 1996 quando, allo stadio nazionale di Tokyo (Giappone), una rete iconica di Alex Del Piero piegò il River Plate e incoronò i bianconeri di Marcello Lippi. Nel finale, per proteggere il risultato, il tecnico viareggino inserì in campo Alessio Tacchinardi al posto di Zinedine Zidane. Il centrocampista italiano, riavvolgendo indietro il nastro e tornando a quel 26 novembre 1996, ricorda: "L’impatto ambientale è stato strano perché non era focoso come di solito accade qui da noi. Ricordo le trombette che suonavano di continuo e quel rumore mi riportava alla mente i ricordi di quando, da ragazzino, guardavo la Juventus di Platini vincere la Coppa Intercontinentale - dichiara al sito della Juve -. Era lo stesso clima particolare, mentre dentro il campo la competizione e la pressione era altissima. La partita poi è stata una sfida di una tensione pazzesca: io non ho giocato da titolare, sono entrato alla fine, però ricordo che anche durante il riscaldamento la mia testa viaggiava. Pensavo a quando ero piccolino, all’esultanza di Platini quando era riuscito a conquistare la Coppa Intercontinentale in bianconero, all’emozione del bambino che si sveglia presto la mattina per vedere quella gara unica".