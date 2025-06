Chelsea-Los Angeles FC: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

ATLANTA (Stati Uniti) - Da Wroclaw ad Atlanta, il salto non è solo quello dell’Atlantico per il Chelsea, che poco meno di un mese dopo aver alzato la Conference League, si immerge nel Mondiale per club affrontando il Los Angeles FC, l’ultima squadra qualificata grazie a un rocambolesco “play-in” contro i messicani dell’America. Blues ovviamente favoriti con Enzo Maresca che pare orientato a sfruttare, dosando le risorse come un alchimista, la profondità di una rosa ampia e ben distribuita in termini di qualità. A maggior ragione viste le integrazioni arrivate al termine del campionato, con gli inserimenti in rosa di tre nuovi acquisti, uno per reparto: il 19enne difensore francese Mamadou Sarr, arrivato dallo Strasburgo, il centrocampista portoghese Dario Essugo dallo Sporting e il centravanti Liam Delap, reduce da una buona stagione all’Ipswich Town.

Mentre un quarto nome, il brasiliano Estevao William, giocherà il Mondiale con il Palmeiras per poi unirsi ai Blues solo dopo la competizione. In casa LAFC l'ex di giornata Olivier Giroud è l’alfiere di una compagine che si presenta con poco da perdere e molta voglia di stupire, nonostante un rendimento in Mls buono, ma che non mette ancora al riparo da sorprese in chiave playoff. Insieme a Giroud troviamo anche Hugo Lloris, un altro che ha giocato a Londra (ma al Tottenham) e che sa come si vince un Mondiale: probabilmente non basterà per arrivare in fondo, ma per provare a lasciare il segno, sicuramente sì.