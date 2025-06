Boca Juniors-Benfica: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

MIAMI (FLORIDA) - Alla mezzanotte italiana, le 18 a Miami, Boca Juniors e Benfica faranno il loro esordio al Mondiale per Club. Due formazioni di grande tradizione che si affrontano per la prima volta in gare ufficiali. Gli Xeneizes, pur non avendo preso parte alla Copa Libertadores 2024, nel 2023 sono stati sconfitti dal Fluminense in finale, conquistando così abbastanza punti per garantirsi la qualificazione al nuovo torneo negli Stati Uniti attraverso il ranking. Stesso discorso per i lusitani che hanno strappato il pass per la nuova manifestazione grazie alle prestazioni europee ottenute nelle ultime quattro stagioni in Champions League. Inserite nel Gruppo C, sono chiamate a rispondere al Bayern Monaco che all'esordio ha sotterrato l'Auckland con un roboante 10-0. A ospitare la sfida sarà l'Hard Rock Stadium di Miami (Florida). Qui si è giocata la gara inaugurale tra l'Inter Miami di Lionel Messi e l'Al Ahly (0-0) e si disputeranno altre cinque gare della fase a gironi e due partite degli ottavi di finale. L'impianto ospita diversi eventi ed è la casa dei Miami Dolphins della NFL, del Gran Premio di Formula 1 di Miami, del torneo di tennis Miami Open, dell’Università di Miami, dell’Orange Blossom Classic e delle partite di football universitario dell’Orange Bowl, oltre al Jazz in the Gardens e ad altri festival. Qui si sono disputati sei Super Bowl, numerosi concerti di rilievo e partite internazionali di calcio, ed è anche una delle sedi selezionate per la Coppa del Mondo 2026.