Cavani e la finale Juve-Napoli: "Uno dei due ricordi più belli della mia carriera"

Edinson Cavani , oggi attaccante del Boca Juniors e con un passato da protagonista nel Napoli , ha rievocato uno dei momenti più significativi della sua carriera durante un'intervista concessa a DAZN, nel corso della puntata di 'Gollywood' dedicata al Mondiale per Club . Il centravanti uruguaiano ha parlato con emozione della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus nel 2012, una partita che, a suo dire, occupa un posto speciale nella sua memoria sportiva.

Cavani e ricordi di Napoli-Juve

L'attaccante uruguaiano si è espresso così: "Ti racconto un'altra cosa che ho dovuto vivere e che è stata bellissima a dire il vero", ha dichiarato il 'Matador'. "Uno dei ricordi più belli è la Coppa Italia che abbiamo vinto con il Napoli, perché abbiamo battuto una rivale storica, una squadra rimasta imbattuta per tutta la stagione. Non avevano perso una partita e li abbiamo battuti 2-0 in finale. La Juventus. È una gara che mi è rimasta impressa. Credo sia stato uno dei primi due ricordi più belli della mia carriera".

Parole che trasmettono tutta l'intensità e la soddisfazione per una vittoria tanto significativa quanto simbolica. Quella finale, disputata il 20 maggio 2012 allo Stadio Olimpico di Roma, vide il Napoli di Walter Mazzarri trionfare con il risultato di 2-0 sulla Juventus di Antonio Conte, fresca campione d’Italia e reduce da un campionato chiuso da imbattuta. A decidere la sfida furono le reti, entrambe nella ripresa, proprio di Cavani, freddo dal dischetto, e di Marek Hamsik, che siglò il raddoppio con un sinistro preciso dopo una ripartenza letale.