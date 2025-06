Adidas, alla Juve 40 milioni l'anno fino al 2038: l'eredità di Calvo prima dell'addio

Adidas-Juve, le cifre

Anche Adidas non può lamentarsi, perché il contratto garantirà all’azienda di non dover - almeno sulla carta - rinegoziare nulla, anche in caso di ritorno della Juventus ai fasti sportivi dello scorso decennio (e d’altronde la Juventus cuba all’interno di Adidas, circa 46 milioni di “venduto”). E Adidas, per il secondo anno consecutivo, non sarà solo sponsor di maglia, ma ospiterà una parte del ritorno estivo della Juventus nel suo quartier generale tedesco di Herzogenaurach nella prima settimana di agosto. La trattativa con Adidas era partita alla fine del 2024 ed è giunta a un punto di svolta nel mese di aprile, con gli ultimi sforzi di avvicinamento fra le parti. Calvo, che ieri è stato salutato da Juventus con un post di ringraziamento, da oggi lavora per l’Aston Villa, ma lascia in eredità questo accordo. E se l’annuncio ufficiale del rinnovo con Adidas dovrebbe arrivare tra oggi e domani, ieri la Juventus ha ufficializzato la firma con WhiteBIT, una grande piattaforma di criptovalute europea, che diventa il marchio che comparirà sulla manica della maglia bianconera. Si tratta di un accordo di tre anni e riguarda la sola squadra maschile. Non sono state rese note le cifre, ma potrebbero aggirarsi intorno ai 4/5 milioni all’anno.