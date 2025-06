Calvo lascia la Juve: la nota ufficiale e il ringraziamento del club

TORINO - La notizia era nell'aria da giorni, ma assume ora i crismi dell'ufficialità. Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, saluta il club bianconero per la seconda volta in carriera, dopo una prima esperienza tra il 2011 e il 2015. Per lui si apriranno ora le porte della Premier League e, in particolare, dell'Aston Villa, che due settimane fa ha formalizzato il suo arrivo come nuovo Presidente delle Operazioni Commerciali.