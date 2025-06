River Plate-Urawa Red: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

SEATTLE (Stati Uniti) - River Plate-Urawa Red Diamond, partita che inaugurerà il girone E del Mondiale per club, quello di cui fanno parte anche Inter e Monterrey, si giocherà al Lumen Field di Seattle, col calcio di inizio previsto per mezzogiorno, le 21 in Italia. Gli argentini di mister Gallardo punteranno ancora su Franco Mastantuono, baby fenomeno del calcio mondiale, già promesso sposo del Real Madrid, con i “Blancos” che tessereranno il diciasettenne alla fine della competizione a fronte di una spesa totale di circa 63 milioni di euro: "È un ragazzo fantastico, con una testa molto forte, quindi penso che sia pronto per il calcio europeo. Gli ho fatto i complimenti, è un passo molto importante nella sua carriera, ma ora deve godersi queste partite che restano qui con noi – le parole di Nacho Fernandez, centrocampista del River Plate, su Mastantuono -. Ovviamente possiede qualità importanti, ma ha anche molto da imparare". Sulla sfida con l’Urawa, pochi dubbi: "Il nostro primo obiettivo è vincere l’esordio, sarà molto importante per la nostra fiducia. Dopodiché, dovremo affrontare partita per partita, vedendo cosa ci riserva il destino. Ovviamente poi, per la storia di questo club, tenteremo di competere per la vittoria finale, come in ogni torneo a cui il River partecipa". Dall’altra parte sicuramente meno blasone, ma forse ancor più fame di arrivare lontano, parola di Matheus Savio, brasiliano degli Urawa Red Diamonds: "Il River Plate è una squadra di grande qualità. Ma noi vogliamo lavorare sodo e con fiducia per ottenere buoni risultati. Puntiamo ai tre punti e a fare il meglio possibile per raggiungere il nostro obiettivo".