Nuovi valori mercato Juve: da Locatelli a Vlahovic, ecco le variazioni! E c'è l'aggancio in vetta...

Serie A, tutte le variazioni

Nonostante qualche problema fisico e una stagione meno esaltante rispetto a quella passata, Lautaro Martinez si conferma al vertice delle valutazioni in Serie A a quota 95 milioni di euro. Il più vicino all'argentino è il compagno di squadra Bastoni (80 milioni), mentre Leao scende a 70 milioni (-5). Esponenziale invece la crescita di Scott McTominay dopo lo scudetto da protagonista con il Napoli. Lo scozzese raggiunge quota 50 milioni (+10), nonostante l’età e una stagione fuori dalle coppe europee. Buoni aggiornamenti anche per Buongiorno (50 milioni, +5), Meret (18 milioni, +6), Raspadori (25 milioni, +5), Gilmour (20 milioni, +4) e Olivera (20 milioni, +2). Male il Milan: tra i ribassi più evidenti ci sono Santiago Gimenez (30 milioni, -7), Theo Hernandez (35 milioni, -5), Joao Felix (20 milioni, -5) e Thiaw (18 milioni, -2). In controtendenza Alex Jimenez (15 milioni, +5), che ha conquistato un ruolo importante nei rossoneri. In casa Bologna aumenti per Beukema (28 milioni, +3), Ndoye (35 milioni, +10) e Ferguson (28 milioni, +4). Anche le squadre romane registrano poi aggiornamenti interessanti: Ndicka (30 milioni, +5) e Gila (30 milioni, +2) entrano tra i difensori più valutati, mentre Koné raggiunge i 40 milioni insieme a Khephren Thuram. Tra gli esterni, Angelino si ferma a 5 milioni, distante da Nuno Tavares (20 milioni e 25 milioni rispettivamente). Da segnalare il buon salto di Matias Soulé (30 milioni, +8) dopo un avvio complicato. A Firenze, Moise Kean cresce fino a 50 milioni, superando Retegui (45 milioni) nella sfida tra attaccanti italiani. Tra i giovani più promettenti spicca Assane Diao (30 milioni, +5) del Como, che si avvicina al compagno di reparto Nico Paz, stabile a 35 milioni. Tra i portieri, in cima alla classifica sale Svilar (25 milioni, +8), affiancando Carnesecchi e Maignan, entrambi stabili. In crescita anche Suzuki (20 milioni, +6), molto apprezzato sul mercato anche per la qualità con i piedi.