Real-Al Hilal: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club

MIAMI (Stati Uniti) - Un Everest, tanto per cominciare. Simone Inzaghi inizierà la sua avventura con l’Al-Hilal contro il Real Madrid. La squadra è un cantiere aperto e Inzaghi, avendo svolto solo tre allenamenti col gruppo, ripartirà dalla difesa a 4 per non togliere riferimenti ai giocatori. Ad attenderli i nuovi Blancos di Xabi Alonso, anche lui alla prima da nuovo tecnico delle merengues, chiamato a non far rimpiangere Carlo Ancelotti. Una sfida delicata per tutti e due i tecnici che daranno il via ad un gruppo H che oltre a sauditi e spagnoli vede partecipare anche il Salisburgo e il Pachuca. Per Inzaghi, inoltre, sarà il ritorno in panchina dopo la notte di Monaco di Baviera con l'amara finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg alla guida dell'Inter. Tre punti in palio di importanza vitale per il club arabo che superato lo scoglio Real potrebbe sognare di proseguire il suo cammino negli Stati Uniti. In casa madrilena l'obiettivo è quello di superare agilmente il match di esordio e per l'ex tecnico del Leverkusen la voglia di portare un titolo importante nella prestigiosa bacheca del Real.