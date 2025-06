Lautaro: "Il campo ha penalizzato l'Inter", web spietato: "Forse anche per il 5-0 stesso problema"

Lautaro e il campo asciutto: social spietati

Questi alcuni dei commenti alle dichiarazioni di Lautaro, da molti considerate una scusante poco convincente per un risultato che non ha soddisfatto i pronostici, oltre ad aver lasciato l'amaro in bocca all'inconsolabile pubblico nerazzurro dopo lo storico tracollo in finale di Champions: "Questa cultura della scusa sta sfuggendo di mano", "Il bro piange ancora dalla finale con il Psg", "Il campo è lo stesso per entrambe le squadre...". E ancora: "Il campo era asciutto? La prossima volta portati il lubrificante allora", "Il declino dell'Inter è appena cominciato", "Dembelé e il Psg li hanno fatti retrocedere di 5 anni", "Come ha fatto il Barça a perdere con questi", "Forse anche per il 5-0 stesso problema". Insomma, in un momento in cui l'eco della disfatta di Monaco è ancora troppo assordante, le dichiarazioni del capitano non sono sfuggite all'impietoso pubblico del Mondiale.