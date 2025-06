Seattle Sounders-Atletico Madrid: orario, diretta e dove in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

SEATTLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Entrambe sconfitte nella gara d'esordio al Mondiale per Club , alla mezzanotte italiana, al Lumen Field di Seattle, Seattle Sounders e Atletico Madrid cercano il riscatto. Al debutto i padroni di casa hanno perso 2-1 contro i brasiliani del Botafogo mentre i Colchoneros di Diego Pablo Simeone sono stati travolti dal Psg che, dopo aver annientato l'Inter con un netto 5-0 nella finale di Champions League del 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, hanno spazzato via anche gli spagnoli con un 4-0 firmato da Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in (su rigore). Per cercare di centrare gli ottavi di finale, dunque, per entrambe le formazioni sarà necessario ottenere il bottino pieno, pertanto si tratta quasi di una sfida da dentro o fuori.

Seattle Sounders-Atletico Madrid: diretta tv e streaming

La sfida tra Seattle Sounders e Atletico Madrid, valida per il secondo turno del Gruppo B del Mondiale per Club, è in programma alla mezzanotte italiana al Lumen Field di Seattle e sarà visibile in esclusiva in diretta in streaming su Dazn.

Le probabili formazioni di Seattle Sounders-Atletico Madrid

Seattle Sounders (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Kim Kee-Hee, Tolo; C. Roldan, Vargas; Ferreira, Rusnak, Kent; Musovski. Allenatore: Schmetzer.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Galán; Giu. Simeone, De Paul, Koke, Samuel Lino; Griezmann, Julian Alvarez. Allenatore: Simeone.

