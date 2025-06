Paura Mbappé, problemi a mangiare e chiuso in stanza. "Infezione virale seria"

Kylian Mbappé non ha ancora indossato la maglia del Real Madrid in campo nel Mondiale per club, e il suo stato di salute tiene in ansia lo staff tecnico e i tifosi. Secondo quanto riportato da Marca, il fuoriclasse francese è stato costretto a saltare tutte le attività ufficiali con la squadra durante il ritiro negli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni in vista dei prossimi impegni. L'ex Psg, infatti, non è sceso in campo con i compagni nel pari per 1-1 contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi.