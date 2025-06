L’esordio di Diletta Leotta alla conduzione del nuovo show di Dazn: Club World Cup Show

Diletta condurrà i tifosi tra interviste live , approfondimenti , analisi tattiche e curiosità , per portare in Italia tutta l’energia della Club World Cup Fifa 2025. Il programma si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle squadre italiane nella fase a gironi, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe , che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Juventus e Inter.

- Su Dazn arriva domani, sabato 21 giugno,condotto da. Il volto di punta della piattaforma di live streaming sportivo e Ambassador del Mondiale per Club FIFA 2025 per Dazn debutta alla conduzione del nuovo show,affiancata da talent di spicco della Dazn squad:

La puntata inaugurale andrà in onda sabato 21 giugno in occasione di Inter v Urawa, in programma alle ore 21:00 (ora italiana) con Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni. Secondo appuntamento il giorno successivo, domenica 22 giugno, con la sfida Juventus v Wydad delle ore 18:00, con Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. Si prosegue poi con il big match Juventus v Man City, previsto il 26 giugno alle ore 21:00, raccontato da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, con le sue 63 partite, sarà visibile a livello mondiale tutto solo su DAZN. Grazie a una programmazione straordinaria con due nuovi show, contenuti integrati in app, interviste esclusive e talent d’eccezione, DAZN offre un accesso senza precedenti ai tifosi di calcio di tutto il mondo.