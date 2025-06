Dal sogno Cristiano Ronaldo alla sfida contro la Juve: ecco il Wydad

Juve, occhio a Mohamed Rayhi

La qualità, in realtà, non manca: il nome che più di tutti è da tenere d’occhio è Mohamed Rayhi, esterno alto che può partire da sinistra o destra nel 4-2-3-1 che è il modulo base: per lui 13 gol in 30 presenze, il più prolifico dei suoi. Dopo il debutto a Philadelphia, contro il Manchester City, gara terminata 2-0 per i Citizens, è toccato alla Juventus conoscere debolezze e punti di forza della squadra marocchina, prendere appunti – raccogliere dati -, da analizzare. Il 22 giugno, alle 18 italiane, le squadre più titolate di Italia e Marocco si giocano già un bel pezzo della qualificazione agli ottavi. Entrambe per riscattare un periodo non all’altezza della propria storia, ma - viste le forze in campo - le somiglianze finiscono qua.