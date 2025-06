Lautaro, il salva Inter: "Abbiamo alzato tanti trofei in questi anni, serve umiltà e saper soffire"

"Non abbiamo vinto la prima gara. Ma le partite saranno tutte cosi. Affrontiamo squadre di un altro continente e loro giocano in questo modo". Così Lautaro Martinez commenta il primo successo dell’Inter al Mondiale per Club nonché la prima vittoria di Cristian Chivu in panchina. Al Lumen Field di Seattle, i nerazzurri superano in rimonta la formazione giapponese dell’Urawa Red Diomonds con il finale di 2-1 recante le firme dal capitano nerazzurro (78') e Valentin Carboni (92'). Un risultato valido per la seconda giornata del girone E e che segue il pareggio all’esordio con il Monterrey. L’agenda del torneo prevede ora la sfida contro il River Plate - che domenica 22 affronterà Sergio Ramos e compagni - in programma alle ore 3 a.m. italiane di giovedì 26 giugno.

Lautaro: "Vinto tanti trofei perché siamo umili"

Queste le parole del capitano nerazzurro: "Io vengo dal Sudamerica e ho visto come stanno giocando - ha dichiarato a Dazn - . Giocano con tanto cuore e noi come squadra dobbiamo essere umili, giocare con orgoglio e sapere soffrire. Ci dispiace subire gol in questa maniera con l’unico tiro che hanno fatto. Dobbiamo migliorare tanto da questo punto di vista. Manca però ancora una gara del girone. Se pecchiamo di poca umiltà? No, intendo dire che le altre squadre giocano con tanto cuore e quindi la qualità nostra si abbassa perché loro corrono tanto e difendono bene. Dobbiamo essere pronti a sporcarci le mani restando umili come abbiamo sempre fatto, altrimenti non avremmo alzato cosi tanti trofei come abbiamo fatto in questi anni (2 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, ndr.). Il gol? Non so come ho fatto, me l’aspettavo. Quando mi hanno dato palla su calcio d’angolo ho pensato questa è la mia opportunità. E quando pensi e vuoi le cose è sicuramente più facile". Anche Carboni è intervenuto al termine del match per commentare la rete che ha deciso il gol al 2' di recupero.