Manchester City-Al Ain: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

Il Manchester City di Pep Guardiola arriva alla sfida con l'Al Ain dopo aver battuto per 2-0 il Wydad grazie alle reti di Foden e Doku nella prima sfida del Mondiale per Club. Gli avversari dei Citizens sono, invece, reduci dalla prima partita girone disputata contro la Juventus, dalla quale sono usciti sconfitti con il risultato di 5-0, grazie alle doppiette di Conceicao e Kolo Muani ed alla rete di Yildiz. Ad ogni modo, i Citizens punteranno ad ottenere la seconda vittoria consecutiva, raccogliendo così tutti i punti disponibili, preparandosi al meglio in vista della sfida più importante del girone, proprio contro la Juventus.