River Plate frena con il Monterrey, l’Inter ringrazia. Fluminense show, rimonta e poker con l'Ulsan!

PASADENA (Stati Uniti) - Notte del Mondiale per Club che sorride all'Inter di Chivu. Infatti al Rose Bowl Stadium finisce 0-0 la partita tra il River Plate ed il Monterrey con i nerazzurri che affronteranno gli argentini all'ultima giornata in testa a pari punti (4) nel Gruppo E. Un pareggio che, inoltre, tiene il discorso aperto anche peer i messicani, che avranno il vantaggio di sfidare un Urawa ormai aritmeticamente eliminato.

Uno 0-0 amaro per i Millonarios viste le molteplici occasioni divorate come nel recupero del primo tempo quando l'ex Fiorentina Martinez Quarta sbaglia da solo davanti al portiere sugli sviluppi da calcio d'angolo o Gattoni che per due volte manca la porta contro Andrada. Oltre il danno del punticino anche la beffa perché al 92' Castano si prende il secondo giallo e salterà il big match contro i nerazzurri