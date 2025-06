Botafogo, vittoria e sfottò all'Inter: il coro dei tifosi diventa virale sui social

Una delle sorprese più inattese del Mondiale per Club arriva dal Gruppo B, dove il Botafogo ha scritto una pagina memorabile della propria storia calcistica battendo il Psg , fresco campione d’Europa e reduce da una roboante vittoria per 4-0 contro l’ Atletico Madrid nella gara d’esordio. A decidere il match è stato un gol di Igor Jesus , autentico protagonista dell’incontro, che ha esultato mimando l'esultanza alla Goku, iconico personaggio di Dragon Ball. Una scena che ha fatto impazzire i tifosi e infiammato i social. Ma non è stata tanto quella la particolarità della gara perché è diventato virale un coro dei brasiliani sugli spalti al triplice fischio.

Festa brasiliana e sfottò virale contro l’Inter

La vittoria ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi del Fogao, che hanno celebrato in modo rumoroso e ironico. Nei video rapidamente diventati virali sui social, si sente chiaramente un coro provocatorio che prende di mira l’Inter: "Il Botafogo non è l’Inter di Milano". Un chiaro riferimento al recente passato e alla netta sconfitta subita dai nerazzurri contro lo stesso PSG.

Il coro fa riferimento diretto alla finale di Champions League disputata il 31 maggio scorso all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, quando l’Inter è stata travolta per 5-0 dal Psg in una delle finali più a senso unico degli ultimi anni. Quella serata ha rappresentato il primo storico trionfo europeo per il club parigino, ma anche una delle sconfitte più pesanti della storia recente dei nerazzurri e in una finale europea.