"Fa sembrare normali cose che non lo sono": Huijsen, il retroscena mai svelato

Il calciomercato ha subito un'accelerazione dovuta al Mondiale per Club e di sicuro uno dei primi colpi da novanta è stato Dean Huijsen . Il calciatore, che solo un anno fa rientrava alla Juventus dopo il prestito alla Roma , è oggi un nuovo giocatore del Real Madrid . Soprattutto, è un perno della difesa della Nazionale spagnola . Le Furie Rosse sono riuscite "strappare" il giocatore all' Olanda e a rivelare i retroscena è stato Francis Hernández , ex responsabile del settore giovanile della RFEF.

Huijsen e la Spagna, i rertoscena della scelta

In un'intervista a Marca, Hernández svela: "Sapevamo che si trattava di una situazione complessa perché a quel tempo lui era il capitano della nazionale Under 19 dei Paesi Bassi. Arrivò un momento in cui capii che dovevamo fare un passo avanti con lui. Andammo in Italia e ci sedemmo con lui e la sua famiglia. Gli spiegammo il progetto sportivo, pur sapendo che la situazione era complessa perché all'epoca era capitano della nazionale Under 19 olandese. Ho sempre rifiutato la parola 'convincere', perché credo che i giocatori debbano giocare dove vogliono".

E poi aggiunge: "In quel momento ci siamo resi conto che il ragazzo era più che in grado di giocare per l'Under 21, nonostante avesse due anni in meno di lui per accettare la sfida. Dovevamo naturalizzarlo rapidamente e assicurarci che potesse presentare domanda per quella nazionalità. E tutto è successo molto velocemente". E sulla scelta: "Il ragazzo ha accettato la sfida con grande entusiasmo, con grande naturalezza e con quella personalità che ha, che è davvero incredibile. Stiamo facendo passare normali cose che, vi assicuro, non lo sono".