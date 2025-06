Kenan capocannoniere mondiale: già tre gol e trono diviso anche con un ex Juve

Kenan Yildiz è sempre più il protagonista assoluto della Juventus in questo Mondiale per Club . Il talento turco classe 2005 ha infatti incantato i tifosi nelle prime due sfide contro Al Ain e Wydad , mettendo a segno ben 3 gol e propiziando l'autogol del momentaneo 1-0 contro i marocchini. Delle prestazioni che lo stanno facendo volare anche nella classifica dei capocannonieri del torneo.

Yildiz talento Mondiale: vola nella classifica cannonieri

Grazie alla doppietta realizzata contro il Wydad, dopo lo splendido gol all'esordio con l'Al ain, Kenan Yildiz si è portato a quota tre reti realizzate in questo Mondiale per Club. Un numero che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica cannonieri, che condivide però con altri tre calciatori. Il primo è l'ex Juve Angel Di Maria, che però è andata a segno solo su calcio di rigore. Gli altri due nomi sono invece quelli di Musiala ed Olise del Bayern Monaco che, così come Di Maria, hanno avuto il vantaggio di aver affrontato l'Auckalnd City, unica squadra dilettantistica del torneo.