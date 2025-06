Pagelle Juventus: delirio Yildiz, sorpresa Kelly, Cambiaso rigenerato

Conceicao 6

I giocatori del Wydad lo scambiano per un pungiball, ricoprendolo di calci, gomitate e pestoni per tutta la partita. Ci sta, specie dopo la gara di andata con l’Al Ain in cui sembrava in grado di trasformare persino l’acqua in vino. Stavolta meno istinto e più applicazione, con un lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, al costo di fare anche la cosa più semplice: passarla al compagno più vicino. Bella l’idea per McKennie allo scadere del primo tempo, con l’americano che, però, non riesce a indirizzare il suo cross verso la porta avversaria. Nella ripresa, Chico fa un ultimo tentativo riaccendendo il turbo, e in effetti, qualche problemino al Wydad lo crea, prima che Tudor lo richiami a rapporto per far rodare capitan Locatelli. Ora la sfida più difficile: confermare anche contro difese più solide e rodate, come quella del City.