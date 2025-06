Atletico Madrid-Botafogo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

PASADENA (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 21 italiane , al Rose Bowl di Pasadena , Atletico Madrid e Botafogo si affrontano nel terzo e ultimo turno del Gruppo B del Mondiale per Club . I Colchoneros sono chiamati a compiere una vera e propria impresa: dopo il ko per 4-0 all'esordio contro il Psg e il successo sui Seattle Sounders (3-1), la formazione di Diego Pablo Simeone e costretta e vincere e in caso di trionfo dei francesi contro gli americani potrebbe anche non bastare: se due o più squadre dovessero arrivare a pari punti, infatti, si conterebbe la differenza reti negli scontri diretti e la pesante sconfitta contro i campioni d'Europa potrebbe fare la differenza. Gli spagnoli, dunque, non solo devono vincere, ma devono farlo con almeno tre gol di scarto. Dall'altra parte del campo, invece, ci sarà una delle formazioni più in forma del torneo e sicuramente quella messa meglio nel raggruppamento. I brasiliani di Renato Paiva , infatti, sono a punteggio pieno e dopo aver piegato 2-1 i padroni di casa al debutto hanno vinto a sorpresa anche contro la formazione di Luis Enrique grazie alla rete di Igor Jesús, decisvo anche nell'incontro precedente.

Atletico-Madrid-Botafogo: diretta tv e streaming

Atletico-Madrid-Botafogo, gara valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo B del Mondiale per Club, è in programma alle ore 21 italiane al Rose Bowl di Pasadena e sarà visibile in diretta in streaming su Dazn e in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Atletico-Madrid-Botafogo

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Barrios; Sorloth, Álvarez. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Gomis, Musso, Azpilicueta, Gimenez, Witsel, Kostis, Reinildo, Molina, Serrano, Gallagher, Lemar, Lino, Riquelme, Martín, Correa, Griezmann.

BOTAFOGO (4-3-3): Victor; Vitinho, Barboza, Jair, Telles; Allan, Gregore, Freitas; Artur, Jesús, Savarino. Allenatore: Paiva.

A disposizione: Linck, Raul, Ricardo, Kaio, Cuiabano, Marçal, Ponte, Newton, Barbosa, Montoro, Rodríguez, Fernandes, Correa, Mastriani, Cabral.

ARBITRO: Ramos (Messico). ASSISTENTI: Morin-Bisguerra. IV UFFICIALE: Tejera (Uruguay). VAR: Pacheco (Messico). ASS. VAR: Miranda.

