Esperance-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club  

PHILADELPHIA (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 3 di notte in Italia si gioca lo "spareggio" tra Esperance e Chelsea, sfida valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo D del Mondiale del Club. Con il Flamengo già agli ottavi e il Los Angeles FC eliminato, da questo match uscirà la seconda qualificata del girone. Al momento entrambe le formazioni hanno conquistato tre punti, ma in virtù della migliore differenza reti (di un solo gol) i Blues di Enzo Maresca passerebbero anche in caso di pareggio mentre gli avversari devono vincere per forza. Firmata l'impresa contro i padroni di casa, i tunisini vogliono sognare in grande e riscrivere la storia. I vincitori dell'ultima Conference League, invece, dopo aver superato al debutto l'Inter Miami, sono caduti contro i rossoneri di Filipe Luis e ora rischiano clamorosamente di uscire subito dal torneo.