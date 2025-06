Juve, ecco gli ottavi Mondiali: tutti gli incroci per evitare il Real Madrid

Guardiola sulla sfida contro la Juve

Un dettaglio che, però, non turba particolarmente il tecnico catalano, pungolato sul testa a testa con i bianconeri: "Con un altro gol avremmo avuto due opzioni, ora ne abbiamo solo una - ha detto Guardiola in conferenza stampa -. Forse è meglio, ciò che è importante è che abbiamo passato il turno". Non che il pensiero non l’abbia sfiorato: "Ne abbiamo parlato all’intervallo, proviamoci, abbiamo bisogno di 4, 5, 6 gol nel secondo tempo. Abbiamo avuto lo slancio e le occasioni per farlo, alla fine va bene così. Sono contento di giocare contro la Juventus e poi andare ancora avanti". Nel post partita ci sono solo sorrisi per Guardiola che non è tradito dalla proprietà commutativa. Cambia gli uomini in campo dal primo minuto – rispetto all’esordio contro il Wydad Casablanca -, ma non cambiano risultati e spunti positivi. I Citizens indirizzano subito il match: inizio di gara a senso unico, Gundogan all’8’, con un pallonetto, apre le danze. Al 27’ arriva il primo gol al City del “Diablito” Echeverri, punizione diretta che si infila sotto la traversa. Il tris porta la firma di Haaland, ancora da calcio piazzato, questa volta dagli undici metri. Dopo quasi mezz’ora di tentativi andati a vuoto, Gundogan lo rifà: dribbling in area e scavetto per il 4 a 0. Nel finale c’è gloria anche per Bobb e Cherki, anche lui alla prima gioia con la maglia del City.