Inter-River Plate: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Due risultati su tre a disposizione per qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club . L'Inter ha rimesso le cose a posto con la vittoria in rimonta sull'Urawa Red Diamonds e nella notte tra mercoledì e giovedì affronta il River Plate nella giornata conclusiva del Gruppo E . Ai nerazzurri di Cristian Chivu basta un pareggio per essere matematicamente promossa agli ottavi, a prescindere dal risultato dell'altra partita tra Monterrey e Urawa. Un obiettivo importante sotto l'aspetto sportivo, ma forse ancora più sotto quello economico perchè nelle casse del club entrerebbero circa una decina di milioni di euro. In caso di qualificazione, negli ottavi affronterebbero una tra Borussia Dortmund, i brasiliani del Fluminense e i sudafricani del Mamelodi.

Dove vedere Inter-River: diretta tv e streaming

Inter-River Plate, sfida valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo E del Mondiale per Club, è in programma alle ore 3 di notte italiane e sarà visibile in diretta in streaming su Dazn. La gara sarà visibile anche in chiaro su Italia 1 e in streaming su Medaset Infinity.

Inter-River, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; F.Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Martinez, De Vrij, Augusto, Re Cecconi, Palacios, Cocchi, Sucic, Berenbruch, Henrique, Zalewski, Carboni, De Pieri, S. Esposito.

RIVER PLATE (3-5-2): Armani; Quarta, Pezzella, Diaz; Montiel, Fernandez, Kranevitter, Meza, Acuna; Mastantuono, Colidio. Allenatore: Gallardo. A disposizione: Ledesma, Gattoni, Rivero, Casco, Bustos, Aliendro, Simon, Rojas, Martinez, Lanzini, Subiabre, Tapia, Borja.

