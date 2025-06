Calciomercato Juve, David in pole e la verità su Osimhen e Gyokeres. Le tre priorità di Comolli

Juve in testa alla lista di pretendenti

La prima chiacchierata della nuova dirigenza ha comunque riportato la Juventus in testa alla lista di pretendenti per David che vede protagonista, oltre al Napoli che è sempre stato attento, anche il solito Fenerbahce di Mourinho: ai turchi non manca il denaro da investire, ma la meta resta non così appetibile come altre, soprattutto finché c’è la possibilità di puntare a qualcosa in più. Nel caso in cui dovesse andare in porto l’operazione David, a quel punto nello spot di centravanti la Juventus dovrebbe soltanto - si fa per dire - trovare l’accordo con il Psg per blindare Kolo Muani pure per la prossime stagioni con un nuovo prestito con riscatto (tra diritto e obbligo), perfezionando l’intesa sulla valutazione del cartellino che oscilla tra i 40 milioni (l’idea Juve) e i 55 (ambizione Psg).