Mbappé torna in gruppo: Juve, un motivo in più per evitare il Real Madrid

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Il Real Madrid ritrova Kylian Mbappé. Dopo il ricovero per una forma acuta di gastroenterite, l'attaccante francese è tornato ad allenarsi con il gruppo e spera nella convocazione per il match contro il Red Bull Salisburgo, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì 27 giugno e valido per l'ultima giornata del girone H del Mondiale per Club. Per Mbappé si tratterebbe del debutto nella competizione, dopo l'assenza forzata nei primi due match contro Al Hilal e Pachuca.