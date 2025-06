Tudor conferenza Juve-City: "Vedrete cambi, Kostic mi piace. Pep migliore al mondo, voglio batterlo"

La gara più attesa, la più complessa, quella che potrebbe finire per instradare verso la finalissima del Metlife Stadium. Dopo le vittorie con Al Ain e Wydad Casablanca, la Juventus si prepara ad affrontare il Manchester City di Guardiola. In palio il primo posto del gruppo G, che scongiurerebbe - almeno sulla carta - un eventuale confronto con il temibile Real Madrid di Xabi Alonso e che comunque garantirebbe un tabellone sulla carta molto più abbordabile : «Ho visto i ragazzi vogliosi e motivati - ha sottolineato il tecnico bianconero Igor Tudor nella conferenza stampa di rito pre-partita -. Volevano giocare tutti. Oggi quelli che hanno saputo che non faranno parte dell’11 titolare erano dispiaciuti».

«Affronteremo una grande squadra che insieme al Real Madrid ha scritto la storia recente del calcio. È stata per anni la migliore soprattutto grazie a Guardiola che per me è in assoluto il tecnico numero uno al mondo. Spingeremo al massimo cercando di fare il nostro calcio. Anche se siamo già qualificati domani scendiamo in campo per vincere perché è giusto così. Non ho mai preparato una partita per pareggiare, anche perché se vuoi arrivare in finale, prima o poi, devi battere delle squadre forti. Sarà una gara affascinante».