Salisburgo-Real Madrid: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

FILADELFIA (STATI UNITI D'AMERICA) - Si chiude la fase a gironi del Mondiale per Club con le ultime due sfide del Gruppo H. Tutto ancora aperto con il derby eurpoeo tra Salisburgo e Real Madrid che mette in palio il pass per gli ottavi di finale. Le due squadre sono appaiate a quota 4 punti in classifica dopo due turni e devono difendersi dall'assalto dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, che sfida il Pachuca già eliminato. Il verdetto dei due match definirà, dopo l'esito dei Juventus-City, quali saranno gli accoppiamenti nel primo turno ad eliminazione diretta con i bianconeri di Tudor che seguiranno con interesse le sfide. Il Salisburgo arriva all’ultima sfida del girone in buona forma, forte della vittoria contro il Pachuca e del pareggio con l’Al Hilal. Il cammino verso il turno successivo è ben avviato, ma resta da affrontare l’ostacolo più duro: il Real Madrid. Le Merengues, in rodaggio dopo il cambio d'allenatore e diverse novità nella rosa, non hanno brillato finora. Hanno pareggiato 1-1 con l’Al Hilal, sprecando un rigore nel finale, e vinto con fatica 3-1 contro il Pachuca, nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutta la gara. E un eventuale 'biscotto' tra austriaci e spagnoli potrebbe condannare all'eliminazione l'ex tecnico dell'Inter che in ogni caso dovrà battere il Pachuca per sperare.