Al Hilal-Pachuca: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club  

NASHVILLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Vincere e sperare in un risultato positivo nell'altro match del Girone H del Mondiale per Club tra Real Madrid e Salisburgo: è questo il diktat in casa Al Hilal in vista del match in programma alle 3 di notte italiane al Geodis Park di Nashville contro il Pachuca. La formazione di Simone Inzaghi ha pareggiato 1-1 al debutto contro i Blancos e poi non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro gli austriaci. Tutto però può ancora succedere con i messicani unica formazione già eliminata e le altre tre squadre del girone a contendersi i due posti per gli ottavi di finale. Per poter accedere al turno successivo almeno da secondi Milinkovic-Savic e compagni devono conquistare il bottino pieno e sperare nel successo di una tra Real Madrid e Salisburgo. Qualora l'altro match dovesse finire in parità ci sarebbero diverse possibilità e si andrebbe a valutare la classifica avulsa e gli altri criteri: con uno 0-0 o un 1-1 tra Salisburgo e Real Madrid, l’Al Hilal potrebbe comunque passare. Non succederà se austriaci e spagnoli, invece, faranno un pari spettacolo con punteggio dal 2-2 in su. Le due formazioni qualificate sfideranno poi nella fase a eliminazione diretta Juve e Manchester City: la prima contro la seconda e viceversa.