Danilo può tornare alla Juve? La domanda e quelle mani giunte in preghiera...

Avete visto le immagini di Danilo nel ritiro della Juventus? Quegli abbracci hanno commosso i tifosi e anche gli ex compagni che hanno accolto il loro "capitano" con grandissimo affetto. D'altra parte il rapporto con lui è sempre stato eccellente e l'affetto e la riconoscenza che ha Danilo nei confronti del club è sempre tantissima. E c'è qualcuno che ha buttato lì un'idea: e se Danilo tornasse a Torino ? In fondo, Danilo è stato "epurato" dalla gestione Motta - Giuntoli , nessuno di loro è ancora alla Juventus e, anzi, proprio Chiellini ha favorito l'incontro a Orlando, approfittando della presenza in città anche del Flamengo.

La preghiera di Danilo

È un'idea per riaccogliere un giocatore con esperienza e che potrebbe essere un'alternativa in difesa? Diciamo che alla Juventus, in questo momento, non ci stanno pensando, perché le priorità del mercato sono altre, ma non ci sono preclusioni nei suoi confronti, neanche da parte di Tudor. E per quello che riguarda Danilo basta raccontare cos'è successo qualche giorno fa con i cronisti italiani al seguito del Mondiale. Nella zona mista del Flamengo gli hanno posto la domanda diretta: "C'è la possibilità che torni alla Juve?". E lui ha sorriso e ha giunto le mani come in preghiera...

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE